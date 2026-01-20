Экологи объяснили, почему нападения акул на людей в египетской Хургаде неизбежны

В то же время на российских курортах Черного и Азовского морей куда сложнее столкнуться с опасной для человека акулой. По статистике Международного архива атак акул (ISAF), за последние сто лет в Черном море было зарегистрировано всего пять случаев атак акул на людей, и ни один из них не закончился смертельным исходом.