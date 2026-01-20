Экологи объяснили, почему нападения акул на людей в египетской Хургаде неизбежны

Нападения акул на людей в водах египетской Хургады неизбежно буду продолжаться, поскольку хищники являются естественными обитателями Красного моря. Об этом предупреждают экологи на фоне сообщений об акуле, «патрулирующей» берег в курортном районе.
— Большинство пляжей Хургады находится в глубоководной зоне и акулам там хорошо. Это зона опасности. В Египте водится более 40 видов акул, они естественные обитатели Красного моря и считают своей законной добычей все, что находится в воде. Большая их часть не представляет угрозы для людей, но некоторые виды весьма опасны, особенно белая акула, — предупредил главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.
На поведение рыб также влияет перемещение через Суэцкий канал, подкормка и сброс пищевых отходов с судов.
В то же время на российских курортах Черного и Азовского морей куда сложнее столкнуться с опасной для человека акулой. По статистике Международного архива атак акул (ISAF), за последние сто лет в Черном море было зарегистрировано всего пять случаев атак акул на людей, и ни один из них не закончился смертельным исходом.
— Здесь, действительно, есть акулы, например, катран. Это небольшие виды акул, которые питаются рыбой и, как правило, сами стараются избегают людей. На Дальнем Востоке, в Приморье, возможны редкие встречи с крупными видами, в отдельные годы были единичные нападения у берегов России, которые как раз и считаются исключительными случаями, — добавил председатель всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев. Его слова приводит ТАСС.
Напряженная ситуация с хищниками сложилась и в Австралии. Местные власти временно запретили купание на 20 пляжах побережья Сиднея после нескольких случаев нападения акул на серферов.