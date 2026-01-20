Ричмонд
В России создадут группу для борьбы с незаконным использованием дипфейков

Глава Минцифры Шадаев поручил создать рабочую группу по вопросам незаконного использования технологии дипфейков.

Министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев сообщил о создании рабочей группы, которая займется противодействием незаконному применению дипфейков. Соответствующий приказ был размещен на официальном сайте министерства.

Это решение принято в рамках борьбы с распространением фальшивых видеозаписей, которые могут угрожать безопасности граждан, а также влиять на общественное мнение.

Группа займется выработкой мер против незаконного использования дипфейков, запуском образовательных программ для подготовки специалистов и созданием решений в сфере кибербезопасности.

В рабочую группу войдут представители разных государственных структур и ведомств — от Минцифры, МВД и МИД до Совета безопасности, а также эксперты ФСБ и Роскомнадзора.

Руководителем группы назначен заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов.

Ранее KP.RU писал о новой схеме мошенничества, через фиктивные письма от имени «Госуслуг». В них аферисты просят людей обновить данные об электронной почте и оставляют поддельные телефоны службы поддержки.