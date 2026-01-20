Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Тина Кароль извинилась за песню об отсутствии света у украинцев

Жители Украины обвинили певицу в цинизме.

Источник: Аргументы и факты

Украинская певица Тина Кароль (настоящее имя — Татьяна Либерман) извинилась за песню об отсутствии света в домах жителей страны после критики поклонников, пишет украинское издание Insider.

Кароль опубликовала в соцсетях кадры, на которых с улыбкой и чашкой чая в руках исполняет песню.

«У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро. У нас нет воды, но у нас есть мы», — спела артистка.

Однако жители Украины обвинили ее в цинизме и глумлении над бытовыми проблемами, которые испытывают тысячи людей по всей стране.

В результате певица принесла извинения за свое творчество.

«Хотела объединить всех, а получился мем», — сказала Кароль.

Ранее мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после нескольких взрывов наблюдаются перебои в подаче электричества и воды. По словам градоначальника, перебои со светом происходят на левом берегу Днепра. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономное питание.