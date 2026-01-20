Певица Тина Кароль извинилась за песню об отсутствии света у украинцев

Украинская певица Тина Кароль (настоящее имя — Татьяна Либерман) извинилась за песню об отсутствии света в домах жителей страны после критики поклонников, пишет украинское издание Insider.
Кароль опубликовала в соцсетях кадры, на которых с улыбкой и чашкой чая в руках исполняет песню.
«У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро. У нас нет воды, но у нас есть мы», — спела артистка.
Однако жители Украины обвинили ее в цинизме и глумлении над бытовыми проблемами, которые испытывают тысячи людей по всей стране.
В результате певица принесла извинения за свое творчество.
«Хотела объединить всех, а получился мем», — сказала Кароль.
Ранее мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после нескольких взрывов наблюдаются перебои в подаче электричества и воды. По словам градоначальника, перебои со светом происходят на левом берегу Днепра. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономное питание.