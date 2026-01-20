Псковский чиновник Зайцев посоветовал учителю с низкой зарплатой больше работать

В ответ на сообщение Лапин подчеркнул, что читает полный курс физики для седьмых, восьмых и девятых классов. Он отметил, что почасовая оплата труда в малокомплектной школе не отражает реальных трудозатрат, а подготовка к занятиям и дополнительным курсам требует много времени, передает страница «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте».