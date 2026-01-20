Псковский чиновник Зайцев посоветовал учителю с низкой зарплатой больше работать

Руководитель Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал учителю физики Артему Лапину, который пожаловался на низкую зарплату, больше работать. Об этом во вторник, 20 января, рассказал сам педагог.
По словам Лапина, он задал вопрос на прямую линию с губернатором, поинтересовавшись, что правительство региона делает для поднятия зарплат сельским учителям. В своем обращении он пояснил, что получает до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума.
Позднее педагог получил ответ от главы администрации Печорского округа, в котором говорится, что учитель работает с нагрузкой в семь часов в неделю и дополнительно ведет курс по профориентации, а также кружки по баскетболу и робототехнике.
— В декабре 2025 года вы получили премию по итогам года в размере 35 тысяч рублей. К сожалению, больший размер оплаты труда за соответствующую нагрузку не предусмотрен действующим законодательством. Но вы можете увеличить размер заработной платы при выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой, — заявил Зайцев.
В ответ на сообщение Лапин подчеркнул, что читает полный курс физики для седьмых, восьмых и девятых классов. Он отметил, что почасовая оплата труда в малокомплектной школе не отражает реальных трудозатрат, а подготовка к занятиям и дополнительным курсам требует много времени, передает страница «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте».
9 октября 2025 года министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что педагогам не стоит рассчитывать на премии за высокие экзаменационные баллы учеников, поскольку такие выплаты не закреплены ни в одном нормативном документе.