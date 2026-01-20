Врач скорой помощи перечислила самые частые травмы во время секса

Врач скорой помощи Мартина Амбарджиева поделилась информацией о наиболее распространенных травмах, возникающих во время секса, которые требуют немедленной госпитализации. Ее комментарии были опубликованы HuffPost.
По словам медика, наиболее частой травмой является перелом полового члена. Кроме того, довольно часто пациенты обращаются за помощью из-за инородных тел, оказавшихся в интимных местах. Амбарджиева отметила, что извлечение предмета из влагалища обычно не представляет особых трудностей.
Однако, извлечение инородного тела из анального отверстия может быть значительно сложнее, поскольку кишечник способен продвинуть его глубже. Она также подчеркнула, что введение различных предметов, таких как карандаши или провода, в уретру может привести к серьезным повреждениям.
Врач также сообщила, что обильные кровотечения после полового акта являются частой причиной обращения за неотложной помощью. Дополнительными распространенными факторами являются гематомы на половом члене после интенсивного орального секса или случаи потери презерватива внутри влагалища.
