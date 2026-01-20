Ричмонд
Тёмные коридоры Рады после отключения света сравнили с хоррором Silent Hill

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк показал в соцсети тёмные коридоры в украинском парламенте после масштабного отключения света в Киеве. Он сравнил мрачные коридоры с фильмом ужасов или хоррор-игрой. На данный момент киевские власти не дают никаких прогнозов, когда будет восстановлена подача электричества.

Источник: Life.ru

«Помните, была такая игра-хоррор Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета ВРУ без света очень её напоминает», — подписал он снимок.

Напомним, что Украина столкнулась с энергокризисом. Самая сложная ситуация — в Киеве и Одессе. Владимир Зеленский заявил, что страна в настоящее время не может покрыть более трети потребностей страны в электроэнергии. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что аппарат Верховной рады Украины работает дистанционно из-за отсутствия отопления и воды в здании парламента после обстрелов.

