Тёмные коридоры Рады после отключения света сравнили с хоррором Silent Hill

Напомним, что Украина столкнулась с энергокризисом. Самая сложная ситуация — в Киеве и Одессе. Владимир Зеленский заявил, что страна в настоящее время не может покрыть более трети потребностей страны в электроэнергии. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что аппарат Верховной рады Украины работает дистанционно из-за отсутствия отопления и воды в здании парламента после обстрелов.