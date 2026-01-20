Бузовой предсказали стать первой, кто выступит с концертом в космосе

Бузовой предсказали космический концерт.
Певице и телеведущей Ольге Бузовой предсказали статус первой российской артистки, которая сможет дать концерт в космосе. Такой прогноз озвучила астролог Олеся Иванченко в новом выпуске интернет-шоу «Натальная карта».
«Стать первой русской певицей, кто совершил концерт в космосе… Я думала. Но я боюсь, что я не долечу», — так Бузова ответила на вопрос астролога, не думала ли она о концерте в космосе. Иванченко же посчитала подобное следующим возможным этапом карьеры артистки.
Полный выпуск с разбором натальной карты Бузовой был опубликован в соцсетях 20 января. В день рождения артистки.
Шоу «Натальная карта» — развлекательный онлайн-проект, где астролог Олеся Иванченко и комик-скептик Дмитрий Журавлев разбирают натальные карты звезд. Выпуски сочетают юмор и серьезную астрологию, чтобы проанализировать характер и судьбу гостей. Популярность проект завоевал в 2023 году.