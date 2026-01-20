СБУ возбудила дело о госизмене против пиарщика Зеленского

«Ну вот, бежать надо. В Испанию давай, тут у тебя и домик есть, на ворованные деньги купленный», — написал Шарий.
Петрову вменяется ч. 1 ст. 111 УК Украины («государственная измена»).
Ранее украинский бизнесмен Сергей Ваганян обвинил бывшего главу СБУ Ивана Баканова в системной коррупции. Он лично передавал Баканову и другим высокопоставленным сотрудникам СБУ деньги, дорогие автомобили и недвижимость. Взятки, как утверждает предприниматель, взимались за содействие в бизнесе, включая таможенное оформление товаров.
