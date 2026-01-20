В Корее сообщили о новом случае птичьего гриппа, всего заболели 37 человек

Власти Южной Кореи подтвердили ещё один случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом на птицеферме. Таким образом, общее число случаев заражения в этом сезоне достигло 37. Об этом пишет агентство Yonhap, материал которого перевёл aif.ru.
По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности, последний случай был выявлен на утиной ферме в Коксоне, примерно в 250 километрах к югу от Сеула, где выращивается около 27 тыс. уток.
Власти ограничили доступ на ферму и начали отстрел птиц.
Правительство планирует направить специальных сотрудников на 21 птицеводческую ферму в пределах 10-километровой карантинной зоны для осуществления мониторинга, а также провести тщательные проверки и мероприятия по борьбе с болезнями на 60 утиных фермах, принадлежащих лицам, связанным со вспышкой заболевания.
