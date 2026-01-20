Эксперты назвали шесть худших продуктов для здоровья кишечника

Специалист по физиологии желудочно-кишечного тракта в клинике «Микробиом» Джордан Хауорт среди самых вредных отмечает хлеб из супермаркета, особенно белый и так называемый «на закваске». Несмотря на маркетинговые обещания, он часто содержит синтетические эмульгаторы, такие как Е471, которые нарушают защитный барьер кишечника, а из-за отсутствия клетчатки подавляют рост полезных бактерий. Даже «полезные» версии хлеба нередко имитируют закваску с помощью промышленных дрожжей и ароматизаторов.