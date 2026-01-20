Эксперты назвали шесть худших продуктов для здоровья кишечника

Эксперты назвали шесть продуктов, которые могут серьёзно навредить здоровью кишечника — а значит, и всему организму, ведь от состояния микробиома зависят иммунитет, метаболизм и даже психическое здоровье. Об этом пишет газета DailyMail.
Специалист по физиологии желудочно-кишечного тракта в клинике «Микробиом» Джордан Хауорт среди самых вредных отмечает хлеб из супермаркета, особенно белый и так называемый «на закваске». Несмотря на маркетинговые обещания, он часто содержит синтетические эмульгаторы, такие как Е471, которые нарушают защитный барьер кишечника, а из-за отсутствия клетчатки подавляют рост полезных бактерий. Даже «полезные» версии хлеба нередко имитируют закваску с помощью промышленных дрожжей и ароматизаторов.
«В результате хлеб из супермаркета может заменить в вашем рационе цельнозерновые продукты, а это значит, что вы будете потреблять меньше клетчатки и больше сахара, жиров и добавок, таких как эмульгаторы», — пояснил он.
Второе место занимают мороженое и другие молочные десерты, насыщенные сахарами, жирами и теми же эмульгаторами, которые делают текстуру однородной, но разрушают микробиом. По словам физиотерапевта Джордана Хауорта, лактоза в них также вызывает вздутие и диарею у многих людей.
Не менее опасны газированные напитки и «диетические» сладости с подсластителями. Сукралоза, сахарин и другие заменители сахара снижают количество полезных бактерий, ослабляют слизистую кишечника и повышают воспаление.
Диетолог Адриенн Бенджамин отмечает также веганские сыры, которые несмотря на растительное происхождение, часто содержат рафинированные масла, крахмалы и стабилизаторы, раздражающие кишечник, и лишены пробиотиков, в отличие от настоящих ферментированных молочных продуктов.
Пятый вредный продукт — устрицы, которые могут быть источником бактериальных токсинов, вызывающих тяжёлое пищевое отравление, воспаление и повреждение кишечной стенки. Особенно уязвимы те, чей микробиом ослаблен из-за бедного рациона.
И, наконец, жареные блюда — особенно во фритюре. При высокой температуре растительные масла окисляются, образуя трудноусвояемые соединения, провоцирующие газы, боли и расстройства. Эксперты советуют использовать для готовки оливковое масло первого отжима, богатое полифенолами, и в целом отдавать предпочтение цельным, минимально обработанным продуктам с высоким содержанием клетчатки и ферментов — они поддерживают разнообразие и устойчивость кишечной микрофлоры.
Ранее сообщалось, что ученые назвали полезные для здоровья мозга повседневные занятия.