В двух городах и двух районах Ростовской области начали подавать водоснабжение

Напомним, проблемы с водоснабжением начались с 16 января, после порыва на магистральном водоводе в районе хутора Вишневецкого. Дефект ликвидировали, но сразу же появился новый, который не позволил восстановить подачу воды. В связи с этим в территориях местные власти ввели режим повышенной готовности.