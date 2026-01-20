В двух городах и двух районах Ростовской области начали подавать водоснабжение

Водоснабжение начали подавать в городах Гуково и Зверево, а также в населенных пунктах Красносулинского и Каменского районов Ростовской области. Об этом 20 января, после оперативного совещания, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— После аварии на водоводе воду начали подавать. Для нормального качества нужно выполнить ряд технических условий, это замедляет процесс. Работа идет непрерывно, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Сегодня же глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная также пояснила, что «за время отсутствия водоснабжения резервуары насосных станций дошли до критической отметки», и на их заполнение потребуется время. Процесс подключения ведется плавно, чтобы избежать новых порывов. Подвоз воды не останавливали.
Напомним, проблемы с водоснабжением начались с 16 января, после порыва на магистральном водоводе в районе хутора Вишневецкого. Дефект ликвидировали, но сразу же появился новый, который не позволил восстановить подачу воды. В связи с этим в территориях местные власти ввели режим повышенной готовности.
Во время длительного отсутствия воды люди жаловались на неэффективную работу водовозок и даже просили установить режим ЧС. Известно, что после всего случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.
