Белый дом включил встречу с Путиным в видео к годовщине инаугурации Трампа

Встреча Путина и Трампа на Аляске стала одной из главных тем годовщины в США.

Источник: Комсомольская правда

В годовщину вступления в должность президента США Дональда Трампа Белый дом выпустил видео. В нем рассказывается о его достижениях как внутри страны, так и за ее пределами. Особое внимание уделено его встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Видеоролик на странице Белого дома состоит из нескольких частей. В первой части показаны успехи США на международной арене. Там есть кадры встреч Трампа с мировыми лидерами.

Вторая часть ролика посвящена встрече Трампа и Путина на Аляске. В видео можно увидеть, как Трамп встречает российского лидера у самолета, как они идут по красной ковровой дорожке и участвуют в пресс-конференции после переговоров в Анкоридже.

Белый дом также рассказывает о других успехах, таких как защита границ, высылка нелегальных мигрантов, укрепление армии и экономический рост. Все эти достижения приписываются президентству Трампа. Видео заканчивается песней «My Way» в исполнении Фрэнка Синатры.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пригласил Путина присоединиться к Совету мира — органу, который будет заниматься восстановлением сектора Газа и, возможно, Украины.

