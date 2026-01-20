Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что многие его знакомые переезжают из стран Европы в Россию из-за того, что беспокоятся о своих детях.
— Почему сейчас столько людей возвращаются из Европы, где хорошо живут? Я всех же спрашиваю: «Ну у вас же все есть, вы там под 40 лет (живете — прим. “ВМ”) все уже». Говорят: «Дети. У нас их забирают — и через три года это не наш ребенок», — рассказал специалист в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Мясников уточнил, что его друзья недовольны уроками полового воспитания, которые проходят в европейских школах начиная с младших классов. Врач добавил, что сомневается в адекватности подобных уроков.
«Вечерняя Москва» выяснила у детского психолога Натальи Наумовой и психотерапевта Алексей Вилкова нужно ли ввести уроки сексуального воспитания в школах и к какой реакции детей они могут привести.
Адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади рассказал, что из-за новых налоговых правил в этом году ожидается рост количества возвращающихся в Россию релокантов, которые продолжали работать удаленно на российские компании после переезда в 2022—2023 годах.