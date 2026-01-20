Ричмонд
Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступлении в солнцезащитных очках

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал внешний вид президента страны Эммануэля Макрона, который выступил на Всемирном экологическом форуме (ВЭФ) в непрозрачных солнцезащитных очках. На своей странице в социальной сети Х он заявил, что Макрон с этим аксессуаром «выглядит как кретин».

— Он выглядит как кретин, он говорит по-английски! Невыносимо! — написал Филиппо.

По его словам, выступление президента на ВЭФ было «позорным» и «чудовищным». Политик отметил, что президент в своей речи ни разу не упомянул Францию, концентрируясь только на Европе. Также Филиппо в очередной раз призвал к отставке Макрона с поста президента.

Особое внимание к глазам Макрона возникло после того, как французский лидер вышел на публику с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Президент во время выступления извинился за «неэстетичный» вид, однако инцидент сразу породил очередную волну шуток о том, что Макрона избивает жена.

На недавнюю встречу в Елисейском дворце Макрон также пришел в солнцезащитных очках. Офтальмохирург и доктор медицинских наук Татьяна Шилова считает, что причиной этого состояния мог стать резкий скачок артериального давления.