Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступлении в солнцезащитных очках

По его словам, выступление президента на ВЭФ было «позорным» и «чудовищным». Политик отметил, что президент в своей речи ни разу не упомянул Францию, концентрируясь только на Европе. Также Филиппо в очередной раз призвал к отставке Макрона с поста президента.