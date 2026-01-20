Премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется войти в состав Совета мира по созданию системы управления сектором Газа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника.
Источник утверждает, что это объясняется двумя факторами: приглашением в совет представителей России и якобы необходимостью заплатить один миллиард долларов денег налогоплательщиков.
«Официальная позиция такова, чтобы мы изучаем это. Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что эта идея нереализуема. Не думаю, что люди подпишутся на это», — заявил источник.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после присоединения к Совету мира опроверг слухи о необходимости внесения миллиарда долларов для участия в предложенной американским лидером Дональдом Трампом организации по Газе.
Сайт KP.RU писал, что хозяин Белого дома пригласил президента России Владимира Путина в Совет мира по Газе ради сохранения теплых отношений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что преждевременно обсуждать возможное участие России в так называемом Совете мира, поскольку предложение только изучается.