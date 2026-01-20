Ричмонд
В Госдуме объяснили необходимость запрета банкнот «банка приколов»

Аксаков: запрет банкнот «банка приколов» поможет защитить граждан от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на изготовление предметов, которые могут быть схожи с российскими банкнотами и монетами, направлен на защиту граждан от мошенников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

«Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов», — сказал парламентарий.

Аксаков отметил, что срок введения запрета банкнот «банка приколов» может быть отложен, но нескольких месяцев отсрочки будет достаточно. Он уточнил, что пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно. Важно, чтобы отличия между сувенирными и настоящими банкнотами были заметными.

Ранее KP.RU пиал, что Банк России предложил ввести запрет на производство и продажу предметов, которые напоминают банкноты и монеты ЦБ РФ. Согласно документу, проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт таких предметов.