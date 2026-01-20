Ученый Бюттнер связал отсутствие перекусов с долголетием

Исследователь долголетия и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер рассказал, что, наблюдая за долгожителями, пришел к выводу, что секретом их долголетия является отсутствие перекусов, пишет Daily Mail.
Бюттнер рассказал, что во время путешествий по «голубым зонам» планеты заметил у долгожителей общую черту: они никогда не перекусывают между приемами пищи.
«У людей, доживших до 100 лет, был плотный завтрак, обед среднего размера и небольшой ужин. Затем пищеварительная система отдыхала в течение 14 часов. Также она отдыхала между приемами пищи», — сказал ученый.
Бюттнер отметил, что многие современные диетологи советуют обратное.
