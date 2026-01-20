Ричмонд
Ученый Бюттнер связал отсутствие перекусов с долголетием

Долгожители принимают пищу три раза в день, рассказал научный сотрудник National Geographic.

Источник: Аргументы и факты

Исследователь долголетия и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер рассказал, что, наблюдая за долгожителями, пришел к выводу, что секретом их долголетия является отсутствие перекусов, пишет Daily Mail.

Бюттнер рассказал, что во время путешествий по «голубым зонам» планеты заметил у долгожителей общую черту: они никогда не перекусывают между приемами пищи.

«У людей, доживших до 100 лет, был плотный завтрак, обед среднего размера и небольшой ужин. Затем пищеварительная система отдыхала в течение 14 часов. Также она отдыхала между приемами пищи», — сказал ученый.

Бюттнер отметил, что многие современные диетологи советуют обратное.

Ранее психотерапевт Зоя Шоу рассказала, что чтение книг на постоянной основе помогает, в частности, снижать стресс и улучшать память, а в целом привычка читать может быть взаимосвязана с продолжительностью жизни.