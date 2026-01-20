Полиция может начать составлять протоколы за нарушения содержания животных

Полиция может получить право составлять протоколы за нарушения правил содержания домашних животных, а также жестокое обращение с ними. Об этом сообщил член комиссии по экологии Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев, передает «Российская газета».
Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Сейчас такие полномочия есть только у органов ветеринарного надзора, природоохранных структур и региональных властей.
Отмечается, что в случае принятия законопроекта сотрудники полиции смогут составлять протоколы о выгуле собак без поводка и намордника, отсутствие уборки и из-за агрессивного поведения питомцев.
По словам Лифантьева, контроль за выгулом собак относится к компетенции городских администраций, у которых не хватает профильных специалистов.
