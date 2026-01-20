«Это шикарное мороженое!» Лукашенко рассказал про автомат для мороженого у себя дома

Президент Беларуси Александра Лукашенко рассказал, что дома у него есть автомат для мороженого, сообщил телеграм-канал «1регион» Брестского облисполкома.
На церемонии вручения символа Государственного знака качества 20 января белорусский лидер попросил, чтобы его даже не соблазняли кобринским мороженым. И сказал, что больше всего любит мороженое в рожке.
— Особенно хрустящий этот стаканчик — рожок с мороженым. Это, вообще, чудо! — поделился он.
По итогам 2025 года мороженое «1962» Кобринского маслодельно-сыродельного завода удостоено Государственного знака качества. И белорусский лидер заметил:
— Это шикарное мороженое. И аппарат ваш хороший. Спасибо вам за автомат, у меня автомат этот есть.
Напомним, несколько лет назад во время визита президента России в Беларусь Александр Лукашенко угостил Владимира Путина кобринским мороженым и клубникой из своей теплицы.
Еще 20 января Александр Лукашенко озвучил требование к генеральному директору Belgee: «Никуда не денешься!».
