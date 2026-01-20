Ричмонд
Алиев заверил, что Армения и Азербайджан закрыли страницу войны

Алиев отметил, что продолжение войны Баку и Еревана могло привести к тяжелым последствиям.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан и Армения решили завершить страницу войны. Об этом 20 января заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что надежды Азербайджана на посредничество международных организаций в ходе конфликта не оправдались. Он напомнил, что резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских войск из Нагорного Карабаха, так и остались нерешенными.

Ранее KP, RU писал, что отношения между Баку и Ереваном начинают развиваться в сторону сотрудничества. Алиев подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на грузоперевозки в Армению и уже начал поставки ключевых товаров, включая нефтепродукты.

