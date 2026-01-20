Опубликовано письмо Лукашенко Рубио о присоединении к Совету мира

Письмо было подписано Лукашенко во вторник. Прежде стало известно, что Лукашенко получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. В этом письме США приглашают Белоруссию стать одним из основателей Совета мира. Эта идея была предложена Трампом в прошлом году, чтобы помочь решить проблемы в Газе.