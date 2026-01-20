Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал письмо от президента Белоруссии Александра Лукашенко к госсекретарю США Марко Рубио.
В письме Лукашенко говорит, что Белоруссия готова присоединиться к Совету мира и следовать его правилам. В письме указана дата подписания — 20 января 2026 года.
«Имею честь также сообщить правительству Соединенных Штатов Америки в его роли депозитария Устава, что Республика Беларусь настоящим принимает Устав Совета Мира с даты данного письма, которое представляет собой официальное уведомление Республики Беларусь о согласии быть связанной Уставом», — говорится в письме.
Опубликовано письмо Лукашенко Рубио о присоединении к Совету мира, фото: Пул Первого.
Письмо было подписано Лукашенко во вторник. Прежде стало известно, что Лукашенко получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. В этом письме США приглашают Белоруссию стать одним из основателей Совета мира. Эта идея была предложена Трампом в прошлом году, чтобы помочь решить проблемы в Газе.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер отказались поддержать идею Совета мира Трампа.