Тренер Брабечан перечислил продукты, которые вызывают отеки

Отечность часто вызывается употреблением фастфуда, алкоголя, а также соленой и жирной пищи. Об этом сообщил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, отеки сигнализируют о нарушении водно-солевого баланса или перегрузке органов. Главными провокаторами являются соленые продукты, такие как колбасы, чипсы и соусы, которые задерживают натрий и воду в тканях.
Эксперт пояснил, что алкоголь обезвоживает организм, но одновременно вызывает отеки, нарушая работу печени и сосудов. Жирные блюда и фастфуд перегружают печень, что также приводит к задержке жидкости. Продукты с глутаматом натрия и различные копчености усугубляют проблему.
Брабечан рекомендовал обратиться к врачу, если отеки появляются регулярно, так как это может указывать на проблемы с почками, сердцем или гормональные нарушения.
