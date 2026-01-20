Ричмонд
Тренер Брабечан перечислил продукты, которые вызывают отеки

Эксперт Юрий Брабечан заявил, что главными провокаторами отеков являются соленые продукты, такие как колбасы, чипсы и соусы.

Источник: Аргументы и факты

Отечность часто вызывается употреблением фастфуда, алкоголя, а также соленой и жирной пищи. Об этом сообщил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, отеки сигнализируют о нарушении водно-солевого баланса или перегрузке органов. Главными провокаторами являются соленые продукты, такие как колбасы, чипсы и соусы, которые задерживают натрий и воду в тканях.

Эксперт пояснил, что алкоголь обезвоживает организм, но одновременно вызывает отеки, нарушая работу печени и сосудов. Жирные блюда и фастфуд перегружают печень, что также приводит к задержке жидкости. Продукты с глутаматом натрия и различные копчености усугубляют проблему.

Брабечан рекомендовал обратиться к врачу, если отеки появляются регулярно, так как это может указывать на проблемы с почками, сердцем или гормональные нарушения.

Ранее диетолог Марият Мухина посоветовала есть зимой корнеплоды и бекон.