На фоне нехватки денег на зарплаты учителям, правительство Молдовы тратит миллионы на цифровизацию книг: Один интерактивный учебник обойдется в 50 тысяч евро

Перчун: каждый интерактивный учебник обойдётся государству в 50.000 евро.
Министр образования Республики Молдова Дан Перчун заявил, что создание одного интерактивного учебника в рамках цифровизации системы образования обходится примерно в 50 тысяч евро, уточнив, что такие пособия планируется внедрять по большинству предметов — от информатики до естественных наук.
При этом, на фоне заявлений властей о нехватке средств на повышение зарплат учителям, Молдова покупает учебники за рубежом, в том числе из Эстонии, и одновременно тратит миллионы на цифровизацию учебников, что вызывает вопросы о приоритетах образовательной политики и о том, кому именно эта «реформа» служит в первую очередь.
