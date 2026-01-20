Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фоне нехватки денег на зарплаты учителям, правительство Молдовы тратит миллионы на цифровизацию книг: Один интерактивный учебник обойдется в 50 тысяч евро

Министр образования Дан Перчун рассказал о стоимости цифровизации учебников в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

Перчун: каждый интерактивный учебник обойдётся государству в 50.000 евро.

Министр образования Республики Молдова Дан Перчун заявил, что создание одного интерактивного учебника в рамках цифровизации системы образования обходится примерно в 50 тысяч евро, уточнив, что такие пособия планируется внедрять по большинству предметов — от информатики до естественных наук.

При этом, на фоне заявлений властей о нехватке средств на повышение зарплат учителям, Молдова покупает учебники за рубежом, в том числе из Эстонии, и одновременно тратит миллионы на цифровизацию учебников, что вызывает вопросы о приоритетах образовательной политики и о том, кому именно эта «реформа» служит в первую очередь.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.

В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).

«Цена свободы» не всем по карману: Жителям Кишинева приходят платежки за тепло и электроэнергию с шокирующими цифрами — от одной до пяти тысяч леев.

Люди возмущены размером счетов за отопление и за свет (далее…).

Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой.

Такое заявление сделал глава МИД страны Михай Попшой (далее…).