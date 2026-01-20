На фоне нехватки денег на зарплаты учителям, правительство Молдовы тратит миллионы на цифровизацию книг: Один интерактивный учебник обойдется в 50 тысяч евро

При этом, на фоне заявлений властей о нехватке средств на повышение зарплат учителям, Молдова покупает учебники за рубежом, в том числе из Эстонии, и одновременно тратит миллионы на цифровизацию учебников, что вызывает вопросы о приоритетах образовательной политики и о том, кому именно эта «реформа» служит в первую очередь.