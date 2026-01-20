Мать истязала ребенка иглами: на теле младенца нашли более 500 ран

Десятимесячный ребенок получил сотни ран после сеансов иглоукалывания от своей матери. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Странный случай произошел в Китае. Десятимесячный мальчик был экстренно госпитализирован. А все из-за того, что мать втыкала ему в шею толстую иглу для шитья обуви. Врачи насчитали на теле младенца от 500 до 600 рубцов от уколов.
Одна из игл застряла у ребенка в шейном отделе позвоночника. Ему потребовалась срочная операция, так как ее кончик находился близко к сонной артерии. У мальчика была высокая температура, которая спала лишь спустя несколько дней после операции.
Правоохранительные органы проводят проверку. Предполагается, что у матери ребенка могут быть психические отклонения.
