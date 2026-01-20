Специалисты рассказали о серьезном побочном эффекте «Оземпика»

Выявлен неприятный побочный эффект популярного среди желающих похудеть препарата «Оземпик». Специалисты установили, что в результате его применения у пациентов появляется так называемая «оземпическая шея», пишет Daily Mail.
Под этим понятием понимается дряблость и морщинистость кожи шеи после потери веса. Врачи отмечают, что долгое время такой эффект ассоциировался с процессом старения, однако сейчас он встречается все чаще среди пациентов, принимающих «Оземпик».
По словам специалистов, этот побочный эффект уколов для похудения не может устранить ни один увлажняющий крем. Единственным вариантом исправить ситуацию зачастую являются хирургическое вмешательство или более интенсивные эстетические процедуры.
Появились также такие понятия, как «оземпические ноги», «оземпическое лицо» и «оземпические ягодицы». Они обозначают дряблую или стареющую кожу на ногах, лице и ягодицах соответственно в результате быстрой потери жира.
Все больше экспертов сходятся во мнении, что подобные препараты не только позволяют быстро похудеть, но и ускоряют процесс старения.
Ранее ученые установили, что пациенты, прекращающие прием популярных препаратов для снижения веса, таких как Wegovy и Mounjaro, набирали вес почти в четыре раза быстрее тех, кто прекращал традиционные программы диеты и физической активности.
Президент США Дональд Трамп, между тем, рассказал, что один его друг набрал вес на популярном препарате для похудения на основе семаглутида.