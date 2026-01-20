«Еще и не один»: россиянка пожаловалась на волосы в сырке из «Пятерочки»

29 сентября 2025 года СМИ сообщили, что жительница Москвы нашла червя в скумбрии, которую приобрела в одном из магазинов продовольственной сети «ВкусВилл». Москвичка выяснила, что это были анизакиды — представителей семейства гельминтов. В связи с этим женщина пожаловалась в компанию, но ей сказали, что закон не запрещает продавать рыбу с такими червями, поскольку масштабы заражения рыбы слишком большие, чтобы это можно было стабильно контролировать.