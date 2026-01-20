«Еще и не один»: россиянка пожаловалась на волосы в сырке из «Пятерочки»

Жительница города Иннополиса в Республике Татарстан рассказала, что нашла волосы в творожном сырке из сети супермаркетов «Пятерочка». Об этом во вторник, 20 января, сообщили «Осторожно, новости».
На видеозаписи девушка распределила творожную массу по тарелке, чтобы показать инородные предметы в продукте.
— Я откусываю, а там вот эти все волосы. Еще и не один, — рассказала россиянка.
После этого она обратилась в магазин, но в нем только извинились за волосы в сырке. Россиянка отметила, что планирует подать жалобу в санэпидемстанцию, передает Telegram-канал.
29 сентября 2025 года СМИ сообщили, что жительница Москвы нашла червя в скумбрии, которую приобрела в одном из магазинов продовольственной сети «ВкусВилл». Москвичка выяснила, что это были анизакиды — представителей семейства гельминтов. В связи с этим женщина пожаловалась в компанию, но ей сказали, что закон не запрещает продавать рыбу с такими червями, поскольку масштабы заражения рыбы слишком большие, чтобы это можно было стабильно контролировать.