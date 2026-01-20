Буданов* заявил о подготовке «кардинального решения» украинского конфликта

Новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* во вторник, 20 января, выступил на Всемирном экономическом форуме, несмотря на то что сам Владимир Зеленский пропускает мероприятие. В рамках своей речи он заявил о подготовке «кардинального решения» военного конфликта с Россией.
Буданов* заявил, что его страна движется к завершению конфликта, и отметил скоординированную работу Киева и Вашингтона в этом вопросе, при этом признав, что окончательный результат во многом зависит от позиции Москвы.
— Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая является самой кровавой и самой ужасной на территории Европы после завершения Второй мировой. Мы движемся, — приводит его слова «МК».
Подытожив текущую ситуацию в переговорном процессе, он охарактеризовал свои ожидания термином «сдержанный оптимизм».
В этот же день западные СМИ сообщили, что подписание «плана процветания» между Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Давосе отменили. Речь идет о плане послевоенного восстановления Украины, подписание которого ранее допускали в посольстве Украины в США. По данным журналистов, на форуме в Швейцарии Украине «не стоит ожидать каких-либо прорывов».
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.