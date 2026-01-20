Ричмонд
«Новая реальность для миллиардов»: ученые сказали о дефиците важнейшего ресурса

Университет ООН опубликовал документ, из которого следует, что человечество приближается к банкротству в сфере водоснабжения.

Эксперты перечислили такие факторы как хроническое истощение подземных вод, деградация земель и почв, вырубка лесов и загрязнение окружающей среды.

Ученые заявили, что термины «водный кризис» и «водный дефицит» уже не в полной мере описывают тенденции. По их словам, посткризисное состояние, которое становится «новой реальностью», характеризуется неспособностью вернуться к базовым показателям по количеству воды.

Авторы документа заявили, что многие общества перерасходовали ежегодный возобновляемый «доход» от воды из рек, почв и снежного покрова, а также истощили долгосрочные «сбережения», приблизившись к «банкротству».

Дефицит, как утверждается, может затронуть миллиарды людей.

Читайте материал «Украинский парламент остался без воды и тепла».

