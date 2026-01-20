Ричмонд
Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального выселения

Народная артистка России Лариса Долина после перерыва вернулась к профессиональной деятельности. Об этом сообщает Super.ru, опубликовавшее эксклюзивные кадры с её репетиции.

Источник: Life.ru

Лариса Долина вернулась на сцену после отпуска в Абу-Даби. Видео © Telegram/Super.ru.

Певица, загоревшая после отпуска в Абу-Даби, появилась на сцене «Центра исполнительских искусств “Градский холл”, где готовится к концерту памяти Владимира Высоцкого. Она стояла в первом ряду во время исполнения композиции “Большой Каретный”.

Напомним, в период, когда судебные приставы готовили её принудительное выселение из квартиры в Хамовниках, народная артистка России Лариса Долина была отпуске в Объединённых Арабских Эмиратах. Стоимость поездки составила около 1,4 миллиона рублей. Певица отдыхала на побережье Абу-Даби, остановившись в отеле Rixos Premium Saadiyat Island с пакетом услуг Ultra All Inclusive, который включал питание, напитки, спа-услуги и доступ к бассейнам. Большую часть времени она проводила на территории отеля — в номере или у моря, — практически не выезжая за его пределы.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.