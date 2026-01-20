Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального выселения

Напомним, в период, когда судебные приставы готовили её принудительное выселение из квартиры в Хамовниках, народная артистка России Лариса Долина была отпуске в Объединённых Арабских Эмиратах. Стоимость поездки составила около 1,4 миллиона рублей. Певица отдыхала на побережье Абу-Даби, остановившись в отеле Rixos Premium Saadiyat Island с пакетом услуг Ultra All Inclusive, который включал питание, напитки, спа-услуги и доступ к бассейнам. Большую часть времени она проводила на территории отеля — в номере или у моря, — практически не выезжая за его пределы.