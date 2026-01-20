Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса

РИА Новости: Васильев занял пост главы попечительского совета Фонда Гайдара.

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший замминистра экономики РФ Сергей Васильев занял пост председателя попечительского совета Фонда Егора Гайдара вместо Анатолия Чубайса, сообщил РИА Новости член попечительского совета, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Нечаев подтвердил уход Чубайса с поста главы попечительского совета Фонда Егора Гайдара.

«(Пост занял — ред.) Сергей Васильев», — сказал он, отвечая на вопрос, кто занял место главы попечительского совета.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше