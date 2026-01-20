Васильев стал главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший замминистра экономики РФ Сергей Васильев занял пост председателя попечительского совета Фонда Егора Гайдара вместо Анатолия Чубайса, сообщил РИА Новости член попечительского совета, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Нечаев подтвердил уход Чубайса с поста главы попечительского совета Фонда Егора Гайдара.
«(Пост занял — ред.) Сергей Васильев», — сказал он, отвечая на вопрос, кто занял место главы попечительского совета.
