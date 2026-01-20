Врач рассказал, что случится, если есть сыр с плесенью каждый день

«Главная опасность — в соли. Например, в голубом сыре очень много соли, а это и жирность, и лишние калории, и так далее», — сказал Бобровский в эфире «Радио 1». Специалист рекомендовал ограничить порцию до 20−50 граммов в день и не включать такой сыр в рацион чаще 2−4 раз в неделю.