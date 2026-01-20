Врач рассказал, что случится, если есть сыр с плесенью каждый день

Врач запретила есть сыр с плесенью каждый день.
Сыр с плесенью нельзя есть каждый день и без ограничений. Об этом предупредила врач-диетолог Андрей Бобровский. По его словам, даже здоровым людям стоит строго дозировать рокфор, дорблю и другие сорта с благородной плесенью из ‑за высокой калорийности и содержания соли.
«Главная опасность — в соли. Например, в голубом сыре очень много соли, а это и жирность, и лишние калории, и так далее», — сказал Бобровский в эфире «Радио 1». Специалист рекомендовал ограничить порцию до 20−50 граммов в день и не включать такой сыр в рацион чаще 2−4 раз в неделю.
Диетолог пояснил, что регулярное злоупотребление такими продуктами может способствовать набору веса и создавать дополнительную нагрузку на сердечно‑сосудистую систему и почки. Бобровский также уточнил, что сыр с плесенью способен вызывать головные боли из ‑за содержания тирамина — биологически активного вещества, влияющего на тонус сосудов.
По его словам, отдельным группам пациентов от этого продукта лучше отказаться совсем. Врач указал, что в зону риска входят беременные женщины, люди с непереносимостью лактозы, а также пациенты, принимающие антидепрессанты.