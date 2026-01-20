Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе для обсуждения Украины

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во вторник, 20 января, приехали в дом США в Давосе для обсуждения мирного плана Вашингтона для мирного урегулирования конфликта на Украине.
— Дмитриев около 17:30 по местному времени (19:30 по московскому времени — прим. «ВМ») зашел в павильон США. Также туда прибыли Уиткофф и Кушнер. Вокруг здания при этом была усилена охрана: у главного и запасного входов дежурят полицейские и сотрудники спецслужб в гражданском, — передает РИА Новости.
Ранее новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* выступил на Всемирном экономическом форуме, где заявил о подготовке «кардинального решения» военного конфликта с Россией. Политик подчеркнул, что Украина движется к завершению конфликта, и отметил скоординированную работу Киева и Вашингтона в этом вопросе, признав, что окончательный результат во многом зависит от позиции Москвы.
По словам украинского журналиста и военного блогера Анатолия Шария, выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили. При этом, согласно данным западных СМИ, также было отменено подписание «плана процветания» между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.