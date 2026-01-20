Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе для обсуждения Украины

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во вторник, 20 января, приехали в дом США в Давосе для обсуждения мирного плана Вашингтона для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во вторник, 20 января, приехали в дом США в Давосе для обсуждения мирного плана Вашингтона для мирного урегулирования конфликта на Украине.

— Дмитриев около 17:30 по местному времени (19:30 по московскому времени — прим. «ВМ») зашел в павильон США. Также туда прибыли Уиткофф и Кушнер. Вокруг здания при этом была усилена охрана: у главного и запасного входов дежурят полицейские и сотрудники спецслужб в гражданском, — передает РИА Новости.

Ранее новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* выступил на Всемирном экономическом форуме, где заявил о подготовке «кардинального решения» военного конфликта с Россией. Политик подчеркнул, что Украина движется к завершению конфликта, и отметил скоординированную работу Киева и Вашингтона в этом вопросе, признав, что окончательный результат во многом зависит от позиции Москвы.

По словам украинского журналиста и военного блогера Анатолия Шария, выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили. При этом, согласно данным западных СМИ, также было отменено подписание «плана процветания» между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше