Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе для обсуждения Украины

— Дмитриев около 17:30 по местному времени (19:30 по московскому времени — прим. «ВМ») зашел в павильон США. Также туда прибыли Уиткофф и Кушнер. Вокруг здания при этом была усилена охрана: у главного и запасного входов дежурят полицейские и сотрудники спецслужб в гражданском, — передает РИА Новости.