Космонавт Кудь-Сверчков показал, как МКС «плывет» через полярное сияние

Сильная магнитная буря, которая в ночь на вторник, 20 января, обрушилась на Землю, привела к появлению ярких полярных сияний в разных уголках планеты. Космонавт Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, на котором станция буквально «проплывает» сквозь яркие огни.
— Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение… Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света, — рассказал космонавт в публикации.
Красное свечение появляется реже зеленого. Если зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 километров, то красное свечение образуется уже на высоте 300−400 километров. Причем благодаря интенсивности сияний космонавты могли видеть огни, даже пролетая уже над Ближним Востоком.
По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сияния были настолько сильными, что наблюдались даже в Крыму. Под публикацией ученых жители других южных районов страны, например, Краснодара и Волгограда, начали публиковать свои снимки полярных огней.
19 января в лаборатории сообщили, что поток солнечных протонов возрос в четыре раза в сравнении с предыдущими показателями и теперь превышает уровень 1920 единиц. Это значение стало самым высоким по меньшей мере за последние 10 лет.