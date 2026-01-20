Аналитик Митрахович назвал последствия отключения ЧАЭС от электроснабжения

Отключение Чернобыльской АЭС от внешнего энергоснабжения создает серьезные риски даже для остановленной станции. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, даже неработающие атомные станции требуют постоянного электроснабжения для питания критически важных объектов. Он провел аналогию с Запорожской АЭС, где для охлаждения остановленных реакторов необходима работа электрических насосов.
Эксперт отметил, что без личного присутствия сложно оценить конкретную ситуацию, но питание может требоваться для хранилищ и объектов укрытия. Участие МАГАТЭ в разрешении инцидента он назвал положительным фактором.
Опасность обесточивания подтвердил и доктор технических наук Владимир Кузнецов в беседе с НСН. Он заявил, что аналогичная ситуация уже возникала в 2022 году, но резервные источники питания так и не были созданы. По его мнению, отсутствие энергоснабжения таких объектов, как хранилище отработавшего топлива, где требуется постоянное охлаждение, может привести к тепловому взрыву и выбросу радиоактивности.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС оторвана от внешнего энергоснабжения.