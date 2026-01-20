Аналитик Митрахович назвал последствия отключения ЧАЭС от электроснабжения

Опасность обесточивания подтвердил и доктор технических наук Владимир Кузнецов в беседе с НСН. Он заявил, что аналогичная ситуация уже возникала в 2022 году, но резервные источники питания так и не были созданы. По его мнению, отсутствие энергоснабжения таких объектов, как хранилище отработавшего топлива, где требуется постоянное охлаждение, может привести к тепловому взрыву и выбросу радиоактивности.