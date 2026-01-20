Ричмонд
Аналитик Митрахович назвал последствия отключения ЧАЭС от электроснабжения

Эксперт Станислав Митрахович допустил, что отключение Чернобыльской АЭС от электроснабжения может привести к радиационному инциденту.

Источник: Аргументы и факты

Отключение Чернобыльской АЭС от внешнего энергоснабжения создает серьезные риски даже для остановленной станции. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, даже неработающие атомные станции требуют постоянного электроснабжения для питания критически важных объектов. Он провел аналогию с Запорожской АЭС, где для охлаждения остановленных реакторов необходима работа электрических насосов.

Эксперт отметил, что без личного присутствия сложно оценить конкретную ситуацию, но питание может требоваться для хранилищ и объектов укрытия. Участие МАГАТЭ в разрешении инцидента он назвал положительным фактором.

Опасность обесточивания подтвердил и доктор технических наук Владимир Кузнецов в беседе с НСН. Он заявил, что аналогичная ситуация уже возникала в 2022 году, но резервные источники питания так и не были созданы. По его мнению, отсутствие энергоснабжения таких объектов, как хранилище отработавшего топлива, где требуется постоянное охлаждение, может привести к тепловому взрыву и выбросу радиоактивности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС оторвана от внешнего энергоснабжения.

