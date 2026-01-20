Уникальные «ледяные цветы» появились в Беларуси из-за сильных морозов

Чтобы на ледяной поверхности «распустилась» такая красота, слой льда должен быть очень тонким, а его температура всего около нуля градусов. При этом температура воздуха должна быть ниже −20 мороза. И еще должна быть абсолютно безветренная погода. При благоприятных условиях «ледяные цветы» за пару секунд могут вырасти до десяти сантиметров в диаметре, но рушатся при малейшем ветерке.