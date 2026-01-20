Уникальные «ледяные цветы» появились в Беларуси из-за сильных морозов

В Беларуси засняли редкие «ледяные цветы». Уникальное природное явление читатели «КП» наблюдали на водоеме под Барановичами.
— Гуляя на водохранилище Мышанка под Барановичами, обратила внимание, что на снеге, покрывающем лед водоема, лежат узорные замерзшие «хлопья», похожие на огромные снежинки. Поиск по фото в интернете подсказал, что это климатическое явление называют «ледяные цветы», — поделилась с «Комсомолкой» читательница.
«Цветки», попавшие в объектив читательницы, острые по форме и размером примерно с 1−2 жетона на метро, который положили в кадр для сравнения.
«Ледяные цветы» красивые и очень хрупкие. Фото: читатель «КП».
Еще ранее специалисты центра погоды «Фобос» объясняли, что такие «ледяные цветы» образуются из тончайших пластинок льда с прожилками. Они получаются из кристаллов воды под воздействием перепадов температуры между воздухом и водой.
Чтобы на ледяной поверхности «распустилась» такая красота, слой льда должен быть очень тонким, а его температура всего около нуля градусов. При этом температура воздуха должна быть ниже −20 мороза. И еще должна быть абсолютно безветренная погода. При благоприятных условиях «ледяные цветы» за пару секунд могут вырасти до десяти сантиметров в диаметре, но рушатся при малейшем ветерке.
«Ледяные цветы» за пару секунд могут вырасти до десяти сантиметров в диаметре. Фото: читатель «КП».
