Россиянка пожаловалась на гниющие брови после бьюти-процедуры

Жительница города Железноводска в Ставропольском крае по имени Любовь пожаловалась, что спустя менее чем месяцпосле операции по вживлению в брови искусственных волосков они начали гнить.
По словам женщины, сеанс длился три часа и сопровождался сильной болью.
— Я понимала, что это серьезное вмешательство, и уже в процессе у меня появились сомнения. В том числе из-за того, что никакой стерильности не было. Мне объяснили, что инструменты просто обрабатываются хлором, — отметила пострадавшая в эфире передачи «Что я наделала» на телеканале «Пятница!».
Из-за этого в области вживления волосков возникли благоприятные условия для развития инфекции, поскольку организм воспринял искусственные материалы как инородное тело. Позднее вокруг каждого волоска появились огромные отверстия, похожие на кратеры. Любовь отметила, что чувствовала, что под кожей бегают тараканы. В осложнениях после операции обвинили саму женщину.
17 января адвокат Дмитрий Зацаринский рассказал, что после липосакции почти за 1,3 миллиона рублей в клинике известного врача Тимура Хайдарова у гражданки Норвегии начал гнить живот. По словам юриста, операцию проводил доктор Раджабов, у которого нет высшего медицинского образования.