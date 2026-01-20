Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Армения и Азербайджан «закрыли страницу войны». С таким заявлением во вторник, 20 января, выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.
— Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям, — приводит его слова РИА Новости.
21 октября Ильхам Алиев объявил, что Баку официально снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали во время конфликта за определение принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент подчеркнул, что первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно, которое привезли в Армению.
8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашения, согласно которым страны навсегда прекратят боевые действия, установят торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.