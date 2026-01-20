Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

21 октября Ильхам Алиев объявил, что Баку официально снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали во время конфликта за определение принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент подчеркнул, что первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно, которое привезли в Армению.