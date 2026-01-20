Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Армения и Азербайджан «закрыли страницу войны». С таким заявлением во вторник, 20 января, выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

Армения и Азербайджан «закрыли страницу войны». С таким заявлением во вторник, 20 января, выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

— Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям, — приводит его слова РИА Новости.

21 октября Ильхам Алиев объявил, что Баку официально снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали во время конфликта за определение принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент подчеркнул, что первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно, которое привезли в Армению.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашения, согласно которым страны навсегда прекратят боевые действия, установят торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше