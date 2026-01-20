Астрономы-любители сделали снимки редкого северного сияния в Ростовской области

В Ростовской области астрономы-любители сделали снимки редкого северного сияния. Яркие и красивые фотографии можно найти в социальных сетях, сейчас их активно обсуждают интернет-пользователи. Многие восхищаются необычными кадрами.
Природное явление запечатлели в ночь на 20 января. Эксперты объясняют, что подобные для наших широт сияния появились из-за мощной солнечной активности, вызвавшей сильную геомагнитную бурю. Северные сияния наблюдаются в разных регионах страны. К слову, они могут повториться и в ночь на 21 января.
— Анализ спутниковых данных говорит о том, что яркое сияние в данный момент наблюдается над Сибирью, Дальним Востоком и другими северными территориями. При сохранении существующих тенденций у нас есть хороший шанс увидеть это явление снова, — сказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Ростова-на-Дону Николай Демин.
