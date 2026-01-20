В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

Ранее о расширении программы семейной ипотеки заявляла глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, предлагая распространить льготу на весь вторичный рынок жилья в стране. С 1 февраля вступят в силу новые правила семейной ипотеки под 6%: супруги должны будут оформлять один совместный кредит, что ограничит количество таких займов для одной семьи.