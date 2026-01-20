В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

Авторы инициативы считают, что семейную ипотеку граждане РФ должны получать после зачатия ребенка.
Депутаты Государственной думы выступили с инициативой предоставлять семейную ипотеку, начиная с 12-й недели беременности. Депутаты фракции «Новые люди» направили министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором изложили соответствующую позицию.
«Считаем необходимым разрешить оформление семейной ипотеки, начиная с 12-й недели беременности, на основании справки из женской консультации (пример — форма № 087/у). В случае прерывания беременности по медицинским показаниям, выкидыша или иных несчастных случаев предоставленное право на льготную ипотеку должно прекращаться с возможным перерасчетом», — написано в тексте документа, с которым ознакомилось ТАСС.
Ранее о расширении программы семейной ипотеки заявляла глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, предлагая распространить льготу на весь вторичный рынок жилья в стране. С 1 февраля вступят в силу новые правила семейной ипотеки под 6%: супруги должны будут оформлять один совместный кредит, что ограничит количество таких займов для одной семьи.