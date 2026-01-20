Еврокомиссар Кубилюс: Евросоюзу придется вести диалог с Россией по Украине

Европа в будущем будет вынуждена вести диалог с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, но для этого необходимо разработать стратегический план. Об этом в эфире Delfi заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.
«Европе необходим свой стратегический план по достижению мира на Украине. До сих пор такого собственного плана у нас не было. Заручившись им, можно завязать диалог с президентом Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — сказал еврокомиссар.
Кубилюс добавил, что без стратегического плана диалог с Россией будет бессмысленным. По его мнению, ключевым элементом этого плана должно стать существенное усиление украинской армии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад стал провокатором и инициатором конфликта на Украине. Глава государства вновь подчеркнул, что Москва стремится завершить текущий конфликт.