Химик Дорохов объяснил, почему нельзя есть даже чистый на вид снег

Употребление снега, особенно в городских условиях, может быть опасно для здоровья из-за высокого содержания загрязняющих веществ. Об этом предупредил кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью «Газете.Ru».
Эксперт объяснил, что каждая снежинка формируется вокруг частиц-ядер конденсации, таких как сажа, пыль или микропластик. При движении к земле снег дополнительно поглощает вредные вещества из атмосферы, включая канцерогенный бензпирен из выхлопных газов и промышленных выбросов.
Дорохов отметил, что опасность представляют и противогололедные реагенты на основе хлоридов, которые раздражают слизистые оболочки. Даже снег в парках может содержать биологические загрязнители, такие как бактерии или яйца гельминтов.
Химик резюмировал, что разовое употребление небольшого количества снега не вызовет мгновенного отравления, но значительный объем, особенно для детей, создает риск интоксикации.
