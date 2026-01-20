Химик Дорохов объяснил, почему нельзя есть даже чистый на вид снег

Эксперт объяснил, что каждая снежинка формируется вокруг частиц-ядер конденсации, таких как сажа, пыль или микропластик. При движении к земле снег дополнительно поглощает вредные вещества из атмосферы, включая канцерогенный бензпирен из выхлопных газов и промышленных выбросов.