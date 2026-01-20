Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные»

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Швейцарии как «очень позитивные». Соответствующее заявление он сделал во вторник, 20 января, по итогам встречи, которая прошла на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
— Они были очень позитивными, — приводит слова Уиткоффа РИА Новости.
О своем прибытии в Давос Дмитриев сообщил в соцсети Х. Еще тогда он сказал, что на форуме 20 января встретится со Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана США по Украине.
При этом встреча самого Трампа и президента Украины на форуме не состоялась. В этот же день западные СМИ сообщили, что подписание «плана процветания» между Зеленским и Трампом в Давосе отменили. Речь идет о плане послевоенного восстановления Украины, подписание которого ранее допускали в посольстве Украины в США. По данным журналистов, на форуме в Швейцарии Украине «не стоит ожидать каких-либо прорывов».