Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные»

При этом встреча самого Трампа и президента Украины на форуме не состоялась. В этот же день западные СМИ сообщили, что подписание «плана процветания» между Зеленским и Трампом в Давосе отменили. Речь идет о плане послевоенного восстановления Украины, подписание которого ранее допускали в посольстве Украины в США. По данным журналистов, на форуме в Швейцарии Украине «не стоит ожидать каких-либо прорывов».