Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные»

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Швейцарии как «очень позитивные». Соответствующее заявление он сделал во вторник, 20 января, по итогам встречи, которая прошла на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Швейцарии как «очень позитивные». Соответствующее заявление он сделал во вторник, 20 января, по итогам встречи, которая прошла на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

— Они были очень позитивными, — приводит слова Уиткоффа РИА Новости.

О своем прибытии в Давос Дмитриев сообщил в соцсети Х. Еще тогда он сказал, что на форуме 20 января встретится со Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана США по Украине.

При этом встреча самого Трампа и президента Украины на форуме не состоялась. В этот же день западные СМИ сообщили, что подписание «плана процветания» между Зеленским и Трампом в Давосе отменили. Речь идет о плане послевоенного восстановления Украины, подписание которого ранее допускали в посольстве Украины в США. По данным журналистов, на форуме в Швейцарии Украине «не стоит ожидать каких-либо прорывов».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше