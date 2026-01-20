Президент США Дональд Трамп во вторник, 20 января, переслал к себе на страницу в соцсети Trurth Social публикацию, в которой говорится, что настоящие угрозы для страны исходят от Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантического альянса (НАТО), а Китай и Россия служат лишь страшилками.
— Так в какой момент мы поймем, что враг внутри? Китай и Россия — это страшилки, тогда как настоящая угроза — это ООН и НАТО, — говорится в сообщении пользователя Truth Social, которое репостнул Трамп.
19 января Дональд Трамп заявил, что Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы «угрозу» России для Гренландии, о чем ей говорили другие участники НАТО, но теперь для этого «пришло время».
20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на Западе обсуждают возможность закрытия НАТО, поскольку одна страна — участница блока собирается напасть на другую. Дипломат подчеркнул, что в текущий момент организация находится в глубочайшем кризисе.
По данным журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать приглашение Дональда Трампа и вступать в создаваемый им Совет мира по вопросам сектора Газа в связи с опасениями относительно того, что объединение заменит ООН в мире.