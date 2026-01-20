Затишье перед снегопадом: Западный циклон несет в Молдову не только потепление, но и ледяной дождь со снегом

Согласно данным Государственной метеорологической службы, скоро морозы покинут Молдову — ближайшие две ночи все еще будут холодными (до −17 градусов), затем в стране ожидаются небольшое потепление, дожди и местами снегопады, а точнее ледяной дождь со снегом. Вся эта «прелесть» начнётся в ночь на четверг и продлится до субботы.