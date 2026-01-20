Ричмонд
Эксперт Абгарян рассказала о правильной подготовке к декретному отпуску

Лусине Абгарян призвала женщин при уходе в декрет проработать передачу рабочих процессов своим коллегам.

Источник: Аргументы и факты

Женщине перед уходом в декретный отпуск нужно определиться, хочет ли она возобновить работу вскоре после родов или ей необходимо полностью прочувствовать опыт материнства без трудовой деятельности. Об этом сообщила эксперт Лусине Абгарян в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что длительный перерыв часто вызывает у женщин опасения потери профессиональных навыков и ценности для компании. Для успешного возвращения важно заранее определиться с карьерными планами и открыто обсудить их с работодателем еще до ухода в отпуск.

Абгарян рекомендует сообщить руководству о намерении вернуться, предложив через несколько месяцев обсудить детали. Это создает основу для планирования и снижает стресс. Главной ошибкой она назвала как категоричное требование своего места без учета изменившихся обстоятельств, так и полное прекращение диалога с работодателем.

Важным шагом является качественная передача дел коллегам перед уходом в отпуск, что формирует доверие и облегчает последующее возвращение. Также стоит заранее обсудить с руководителем свои карьерные ожидания после выхода из декрета.

Ранее в ЛДПР предложили освободить женщин в декрете от штрафов по кредитам.

