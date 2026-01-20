Похудевшая на 27 кг японка рассказала, как ей это удалось

36-летняя японка Мия Кимура, которая сбросила 27 килограммов за год, дала советы по питанию для всех, кто страдает от новогоднего набора веса. Об этом сообщает сайт Fitnesslove.net, материал которого перевёл aif.ru.
Ранее она называла себя «гигантским сумоистом» и весила 80 килограммов, но сегодня Кимура выступает на бодибилдинг-конкурсах, в том числе в рамках Best Body Japan, и работает персональным тренером. Её вес сейчас составляет 53 килограмма.
Кимура рассказала, что её путь к похудению начался с мечты о свадьбе.
«Я запланировала свою свадьбу ещё время пандемии. Когда мы пришли примерять платья, я поняла, что из-за моего веса выбор был крайне ограничен. Это было очень грустно. Тогда я поставила себе цель — обязательно надеть платье-русалку! И записалась в фитнес-клуб с персональным тренером», — рассказал женщина.
На тот момент Мия работала в отделе продаж крупной рекрутинговой компании — график был напряжённым и питание было неправильным.
«Завтрак: сладкий латте, обед: ланч в идяке (японском пабе), перекус: конфеты с рабочего стола, ужин — рамен (японская лапша). Теперь понимаю: углеводы и жиры в избытке, а белки и овощи почти отсутствовали. Физической активности тоже не было, лишь прогулки с собакой. Неудивительно, что я набрала вес», — отметила Кимура.
Всё изменилось после начала работы с тренером. Благодаря этому Мия смогла наладить режим питания.
«Завтрак: рис с натто, одно яйцо, мисо-суп с большим количеством овощей, обед: бэнто с лососем и несколькими гарнирами, перекус: протеин или йогурт, ужин: в основном белковые блюда, объём зависит от дневной активности», — рассказала женщина.
Этот подход обеспечил достаточное количество белка, витаминов, минералов и клетчатки, а также чувство сытости, благодаря чему исчезла тяга к вредным перекусам.
Но Кимура считает, что главные изменения произошли в мышлении.
«Я перестала есть просто чтобы наесться. Вместо этого стала воспринимать еду как строительный материал для тела. Кроме того, я взвешивала порции, вела дневник питания, делилась им с тренером и даже публиковала в соцсетях, чтобы получать объективные комментарии. Я принципиально не оставляла себя наедине с процессом», — пояснила женщина.
Мия выделяет ключевые принципы успешного похудения. По её словам, нужно чётко определить цель и сроки, подробно описать, что вы хотите делать, когда похудеете (например: «носить платье-русалку», «гулять по пляжу без стеснения»). Также она рекомендует создать поддерживающую среду.
«В моменты сомнений спросите себя: “Будет ли благодарна мне за этот выбор моя версия через полгода?”. Диета без цели — это марафон без финиша. Нужно чётко понимать: когда, кем и зачем вы хотите стать. А ещё — не идти этим путём в одиночку. Люди слишком хорошо умеют оправдывать себя. Поэтому важно окружить себя людьми и целями, которые не дадут сойти с пути», — резюмировала Мия Кимура.
