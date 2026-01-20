Похудевшая на 27 кг японка рассказала, как ей это удалось

«В моменты сомнений спросите себя: “Будет ли благодарна мне за этот выбор моя версия через полгода?”. Диета без цели — это марафон без финиша. Нужно чётко понимать: когда, кем и зачем вы хотите стать. А ещё — не идти этим путём в одиночку. Люди слишком хорошо умеют оправдывать себя. Поэтому важно окружить себя людьми и целями, которые не дадут сойти с пути», — резюмировала Мия Кимура.