Билл Гейтс тайно встретился с лидерами энергетики Испании

В Мадриде Билл Гейтс провёл закрытую встречу с руководителями крупнейших энергетических компаний Испании, чтобы обсудить перегрузку электросетей на фоне планов строительства дата-центров стоимостью около 20 млрд евро. Об этос сообщило издание Mundo.

Источник: Life.ru

«Отель Four Seasons в Мадриде принял закрытую встречу на высшем уровне между миллиардером Биллом Гейтсом и крупнейшими испанскими энергетическими компаниями», — говорится в материале.

На встрече присутствовали представители Iberdrola, Redeia и EDP. Обсуждались вопросы устойчивости энергосистем Испании и Португалии в контексте проектов Microsoft, а также меры Европейской комиссии по расширению и модернизации сетей (European Grids Package). Стороны обсудили условия инвестиций и финансирования, необходимые для крупных сетевых проектов на Пиренейском полуострове.

Правительство Испании готовит королевский указ, обязывающий операторов дата-центров отчитываться о потреблении электроэнергии и воды, а Еврокомиссия рассматривает меры по предотвращению резких колебаний цен на рынке. Министр экологического перехода Сара Агесен и премьер-министр Педро Санчес не участвовали в переговорах из-за железнодорожной катастрофы в Андалусии.

Ранее Комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал новые материалы из архива Джеффри Эпштейна. В документах присутствуют фото одного из основателей Microsoft Билл Гейтса с девушками, а в сообщениях фигурировали суммы оплаты за участие девушек и их личные данные — возраст, рост, вес и другие параметры.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

