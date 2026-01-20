Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально подтвердил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в состав Совета мира, который глава Белого создает в рамках урегулирования конфликтов в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 20 января, в рамках беседы с журналистами в Белом доме.
По его словам, Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. В то же время американский лидер публично дистанцировался от своих европейских союзников.
— Он один из людей, мировых лидеров. Да, — приводит его слова РИА Новости. Комментируя возможный отказ президента Франции Эммануэля Макрона от приглашения в совет, Трамп, напротив, заявил, что Макрон в объединении «никому не нужен».
20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на Западе обсуждают возможность закрытия НАТО, поскольку одна страна — участница блока собирается напасть на другую. Дипломат подчеркнул, что в текущий момент организация находится в глубочайшем кризисе.