Американский рыболов поймал длинноносого панцирника рекордной величины

Рыболов из Новой Зеландии Чарли Роу установил мировой рекорд, поймав меч-рыбу весом 137,4 килограмма. Мужчина выловил ее 15 мая 2025 года, когда находился на борту судна Rowe De O. В ловле также принимал участие лауреат премии IGFA Томми Гиффорд Джон Баттертон. В декабре 2025 года меч-рыбу официально признали крупнейшей в мире из выловленных юными рыбаками с использованием снасти с разрывной нагрузкой лески до 15 килограммов.