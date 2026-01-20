Ричмонд
Американский рыболов поймал длинноносого панцирника рекордной величины

Рыболов Джастин Браун из американского штата Индиана поймал длинноносого панцирника весом 10,8 килограмма, установив новый рекорд штата — показатели рыбы превзошли прежнего рекордсмена почти на 700 граммов. Об этом сообщил портал Wane.

Американец поймал панцирника 30 декабря 2025 года с лодки в реке Уайт-Ривер. Информацию о новом достижении подтвердил представитель Департамента природных ресурсов Индианы.

Длинноносый панцирник является пресноводной рыбой, которая обитает вдоль восточного побережья Северной и Центральной Америки. Обычная длина взрослой особи составляет от 70 до 120 сантиметров, но отдельные экземпляры достигают 1,8 метра в длину и весят до 25 килограммов, передает портал.

Рыболов из Новой Зеландии Чарли Роу установил мировой рекорд, поймав меч-рыбу весом 137,4 килограмма. Мужчина выловил ее 15 мая 2025 года, когда находился на борту судна Rowe De O. В ловле также принимал участие лауреат премии IGFA Томми Гиффорд Джон Баттертон. В декабре 2025 года меч-рыбу официально признали крупнейшей в мире из выловленных юными рыбаками с использованием снасти с разрывной нагрузкой лески до 15 килограммов.