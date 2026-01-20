«Челси» в кризисе: болезни, травмы и дебют Розениора в Лиге чемпионов

Фернандес пропустил тренировку накануне из-за ухудшения самочувствия. В то же время команда получила подкрепление: нападающий Эстевао и защитник Мало Густо вернулись к тренировкам после перенесённой болезни. Оба игрока отсутствовали на предыдущем матче английской Премьер-лиги против «Брентфорда» 17 января 2026 года, который «Челси» выиграл со счётом 2:0. Вместе с ними тогда заболели и несколько сотрудников клуба. Тем не менее, вингер Джейми Гиттенс, пропустивший два последних поединка по той же причине, уже восстановился и готов к участию в ближайшей встрече.