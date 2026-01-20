«Челси» в кризисе: болезни, травмы и дебют Розениора в Лиге чемпионов

«Челси» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Пафоса» 21 января 2026 года. Энцо Фернандес может пропустить игру из-за болезни, но вернулись Эстевао, Густо и Гиттенс. Тосин Адарабиойо выбыл на несколько недель из-за травмы. Это дебютный матч главного тренера Лиама Розениора в турнире.
«Челси» готовится к дебюту Розениора в Лиге чемпионов на фоне болезней и травм.
Лондонский «Челси» подходит к домашнему матчу Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», запланированному на среду, 21 января 2026 года, с рядом кадровых неопределённостей. Участие полузащитника Энцо Фернандеса в игре остаётся под вопросом из-за недавнего заболевания. Об этом сообщил главный тренер клуба Лиам Розениор во вторник, 20 января 2026 года.
Фернандес пропустил тренировку накануне из-за ухудшения самочувствия. В то же время команда получила подкрепление: нападающий Эстевао и защитник Мало Густо вернулись к тренировкам после перенесённой болезни. Оба игрока отсутствовали на предыдущем матче английской Премьер-лиги против «Брентфорда» 17 января 2026 года, который «Челси» выиграл со счётом 2:0. Вместе с ними тогда заболели и несколько сотрудников клуба. Тем не менее, вингер Джейми Гиттенс, пропустивший два последних поединка по той же причине, уже восстановился и готов к участию в ближайшей встрече.
Розениор отметил, что в клубе зафиксировано несколько случаев респираторных заболеваний, и медицинский штаб прилагает все усилия для обеспечения готовности игроков к ответственной игре. При этом лондонцы столкнулись и с новой травмой: центральный защитник Тосин Адарабиойо получил повреждение подколенного сухожилия в матче с «Брентфордом» и выбыл на несколько недель.
Лиам Розениор, которому 41 год, возглавил «Челси» 6 января 2026 года, сменив итальянского специалиста Энцо Марески, покинувшего свой пост по собственному желанию. Контракт с Розениором рассчитан до 2032 года. Он стал четвёртым постоянным главным тренером клуба с момента перехода «Челси» в 2022 году от российского владельца Романа Абрамовича к консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли.
Матч против «Пафоса» станет для Розениора дебютным в Лиге чемпионов в качестве наставника лондонского клуба. Отвечая на вопросы о перспективах команды в турнире, он подчеркнул, что не ограничивает амбиции своих игроков, но призвал сосредоточиться на предстоящей игре. Он также выразил надежду на успех в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, отметив, что победа в этом соревновании — цель амбициозная, но не гарантированная даже для двукратных обладателей трофея.